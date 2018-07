Queen-Enkelin Eugenie lädt Öffentlichkeit zur Hochzeit ein

Wie bei Harry und Meghan: Die britische Prinzessin Eugenie will bei ihrer Hochzeit im Oktober die Öffentlichkeit mit dabei haben. Wie das Königshaus am Mittwoch bekanntgab, sind zu den Feierlichkeiten auf Schloss Windsor am 12. Oktober insgesamt 1200 Menschen geladen.