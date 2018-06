Putin: Russland möchte "geeinte und florierende" Europäische Union

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, sein Land strebe eine Spaltung der EU an. "Wir verfolgen nicht das Ziel, etwas oder jemanden in der EU zu spalten", sagte Putin im österreichischen Sender ORF vor seinem Besuch in Wien am Dienstag.