Protestaktionen von Regierungsgegnern in Hongkonger Einkaufszentren

Bei neuen Protestaktionen in Hongkonger Einkaufszentren sind auch am zweiten Weihnachtstag mehrere Menschen festgenommen worden. Die Polizei ging am Donnerstag gegen maskierte und skandierende Demonstranten im grossen Tai Po-Einkaufszentrum vor.