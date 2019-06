Prognosen sagen hohen Wahlsieg für Tokajew in Kasachstan voraus

Bei der Präsidentenwahl in Kasachstan in Zentralasien zeichnet sich erwartungsgemäss ein Sieg von Kassym-Schomart Tokajew ab. Der Übergangspräsident erhielt am Sonntag verschiedenen Prognosen zufolge etwa 70 Prozent der Stimmen.