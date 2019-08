Premierminister Johnson will 10'000 neue Gefängnisplätze schaffen Der neue britische Premierminister Boris Johnson will 10'000 kurzfristig neue Gefängnisplätze schaffen. Grossbritanniens Finanzminister Sajid Javid habe sich einverstanden erklärt, dafür umgerechnet rund drei Milliarden Franken bereitzustellen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in seiner regelmässigen Kolumne radikale Massnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität sowie mehr Geld für Gefängnisplätze angekündigt. (Bild: KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN)

(sda/reu)

Dies schrieb der konservative Regierungschef in seiner Zeitungskolumne in «Mail on Sunday». Zudem wolle er die Rechte der Polizei bei Kontrollen auf Verdacht stärken. Dies sei notwendig, um die Kriminalität zu bekämpfen. «Ich möchte, dass Kriminelle Angst haben und nicht die Bevölkerung», schrieb Johnson weiter. Deshalb wolle seine Regierung obendrein als eine der ersten Massnahmen 20'000 Polizisten neu rekrutieren.

Johnson forderte auch schärfere Strafen gegen Gewalttaten und Vergewaltigungen sowie gegen das Tragen von gefährlichen Messern.