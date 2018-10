Präsidentschaftswahl in Kamerun: Amtsinhaber strebt siebtes Mandat an

In Kamerun haben die Wähler am Sonntag über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Der 85-jährige Präsident Paul Biya, der bereits seit 35 Jahren an der Spitze des zentralafrikanischen Landes steht, strebt eine siebte Amtszeit an.