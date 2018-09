Präsidentschaftskandidat Bolsonaro nimmt Wahlkampf in Brasilien auf

Der brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro hat seine Rückkehr in den Wahlkampf nach einem Messerangriff angekündigt. Er wolle seine Kampagne am 12. Oktober wieder aufnehmen, sagte Bolsonaro am Freitag in einem TV-Interview.