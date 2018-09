Polnischer Ex-Präsident Walesa feiert 75. Geburtstag

Mit rund 500 Gästen hat der frühere polnische Präsident und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa am Samstag seinen 75. Geburtstag gefeiert. «Ich glaube, ich war noch nie von so vielen Menschen umgeben, so illustre Leute, so viele Botschafter.»