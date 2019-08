Polizei nimmt bei Protesten in Moskau Hunderte Menschen fest

Die Polizei in Moskau hat erneut Hunderte Demonstranten bei Protesten gegen den Ausschluss wichtiger Oppositionskandidaten von der Regionalwahl festgenommen. Laut dem Bürgerrechtsportal OWD-Info kamen am Samstag mehr als 310 Demonstranten in Gewahrsam.