Polizei in Utrecht fahndet nach 37-jährigem Mann Nach den Schüssen in einer Strassenbahn in Utrecht fahndet die Polizei nach einem 37-Jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Sie veröffentlichte auch ein Foto des Mannes aus der Strassenbahn.

Nach einer Schiesserei in Utrecht ist die Terroreinheit der Polizei am Tatort. (Bild: KEYSTONE/EPA ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN) In Utrecht sind in einem Tram Schüsse gefallen. (Bild: KEYSTONE/AP/MARTIJN VAN DER ZANDE) Blick auf den Tatort. (Bild: KEYSTONE/AP/LILIAN BRUIGOM) Polizei und Rettungskräfte am Ort des Geschehens. (Bild: KEYSTONE/EPA ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN) Laut Medienberichten soll eine Person gestorben sein. (Bild: KEYSTONE/AP/PETER DEJONG) Der Leiter der niederländischen Anti-Terror-Polizei, Pieter-Jaap Aalbersberg, vor den Medien in Den Haag. (Bild: KEYSTONE/EPA ANP/LEX VAN LIESHOUT) 6 Bilder Polizei in Utrecht fahndet nach 37-jährigem Mann

(sda/afp/dpa)

Die niederländische Polizei sprach am Montag zunächst von mehreren Verletzten und war mit Anti-Terror-Einheiten im Einsatz. Der Angreifer konnte fliehen, wobei die Polizei nicht ausschloss, dass es mehrere Angreifer gab. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden auch in anderen Landesteilen massiv verschärft.

Das Amt des niederländischen Antiterror-Koordinators stellte am Nachmittag klar, dass es nur Schüsse in einer Strassenbahn in Utrecht gegeben hat. Für Schüsse an weiteren Orten gebe es keine Bestätigung, korrigierte die Behörde ihren Chef Pieter-Jaap Aalbersberg. Es gelte, was die Polizei von Utrecht berichtet habe, die ausdrücklich nur von Schüssen in der Strassenbahn berichtet hatte.

Die Terrorwarnung für Utrecht wurde nach Angaben von Aalbersberg auf die höchste Stufe erhöht. Die Militärpolizei verschärfte nach eigenen Angaben zudem die Sicherheitsvorkehrungen für Flughäfen und wichtige Gebäude in den Niederlanden.

«Auf dem Platz des 24. Oktober in Utrecht sind Schüsse gefallen. Mehrere Menschen wurden verletzt», hatte die Polizei zunächst auf Twitter erklärt. Der Vorfall habe sich in einer Strassenbahn ereignet.

Auf Fotos, die von örtlichen Medien verbreitete wurden, waren maskierte und bewaffnete Polizisten und Rettungswagen rund um eine Strassenbahn zu sehen. Der Strassenbahnverkehr in der Gegend wurde eingestellt, wie ANP unter Berufung auf den Betreiber Qbuzz berichtete.