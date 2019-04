Polizei in Uganda nimmt Kritiker des Präsidenten vorübergehend fest Die Polizei in Uganda hat einen prominenten Kritiker und potenziellen Herausforderer von Langzeitpräsident Yoweri Museveni am Montag vorübergehend festgenommen.

Der unter seinem Künstlernamen Bobi Wine bekannte Musiker und Parlamentarier, ist laut Polizei mehrere Stunden festgehalten worden, weil er ein von den Behörden zuvor verbotenes Konzert doch geben wollte. (Bild: KEYSTONE/AP/RONALD KABUUBI)

(sda/dpa)

Der unter seinem Künstlernamen Bobi Wine bekannte Musiker wurde mehrere Stunden festgehalten, weil er ein von den Behörden zuvor verbotenes Konzert doch geben wollte, wie die Polizei erklärte.

Gegen ihn liege jedoch keine Anklage vor und er sei wieder freigelassen worden, erklärte Polizeisprecher Patrick Onyango in Kampala. Die Behörden hatten das Konzert am Viktoriasee wegen Bedenken bezüglich der vorgesehenen Sicherheitsmassnahmen verboten.

Der 37 Jahre alte Pop-Star, der auch Abgeordneter ist und mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi heisst, ist einer der prominentesten Kritiker des 74-jährigen Präsidenten Musevenis. Er will bei der nächsten Präsidentenwahl 2021 gegen den Amtsinhaber antreten. Seine Veranstaltungen in Uganda ziehen regelmässig Tausende Fans an.

Wine war bereits im vergangenen Jahr zeitweise festgenommen worden. Damals wurde er nach eigenen Angaben gefoltert, weswegen er im Anschluss für eine ärztliche Behandlung in die USA geflogen war. Infolge der Festnahme wurde er noch bekannter und beliebter.