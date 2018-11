Polizei: 13 Tote nach Schüssen in Bar in Kalifornien

Ein Mann hat in einer Bar in Kalifornien zwölf Menschen getötet. Das teilte ein Sprecher des Sheriff-Büros am Donnerstag mit. Zu den Toten zähle auch ein Polizist, der als erster den Tatort betreten hatte und durch mehrere Schüsse getroffen wurde.