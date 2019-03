Polen, Tschechien und Ungarn feiern 20 Jahre Nato-Mitgliedschaft Mit einer militärischen Zeremonie ist in Warschau der Nato-Beitritt Polens, Tschechiens und Ungarns vor 20 Jahren gefeiert worden. Die erste Panzerbrigade der polnischen Armee präsentierte am Sonntag ihre Fahrzeuge und Ausrüstung, wie die Agentur PAP berichtete.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hielt am Sonntag bei der Zeremonie zu 20. Jahrestages des Nato-Beitritts von Polen, Tschechien und Ungarn in Warschau eine Rede. Die erste Panzerbrigade der polnischen Armee präsentierte dabei ihre Fahrzeuge. (Bild: KEYSTONE/EPA PAP/PAWEL SUPERNAK)

(sda/dpa)

Unter den Ehrengästen waren die Regierungschefs aus Prag und Budapest, Andrej Babis und Viktor Orban. Die drei ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten waren am 12. März 1999 dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis beigetreten.

«Unsere Länder haben unter Beweis gestellt, dass sie wertvolle Mitglieder der Nato sind, und das Bündnis hat gezeigt, dass es weiter ein Garant der gemeinsamen Sicherheit ist», sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Als neue Herausforderungen nannte der Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Cybersicherheit und die hybride Kriegsführung.

Am Dienstag wird es in Prag einen Festakt zum Beitrittsjubiläum geben. Seit dem Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat die Nato ihre Präsenz in ihrem östlichen Bündnisgebiet verstärkt. Im vorigen Juni fand in Polen und dem Baltikum die Verteidigungsübung «Saber Strike» (Säbelhieb) statt, an der rund 18 000 Soldaten beteiligt waren.