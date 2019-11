Piraten kapern norwegisches Schiff - Besatzungsmitglieder entführt Das Norwegische Frachtschiff «MV Bonita» der Reederei J.J. Ugland ist vor der Küste Westafrikas von Piraten gekapert worden. Das Schiff lag vor der Küste Benins vor Anker, als neun Besatzungsmitglieder entführt wurden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Vor der westafrikanischen Küste bei Benin haben Piraten einen norwegischen Frachter gekapert. (Bild: KEYSTONE/EPA TOTE MARITIME/TOTE MARITIME / HANDOUT)

(sda/reu)

Die verbliebene Besatzung der «MV Bonita» informierte die örtlichen Behörden und das Schiff dockte in der Hafenstadt Cotonou an. «Wir behandeln die Situation gemäss den Notfallplänen und sind in Kontakt mit den zuständigen Behörden. Die Familien der Besatzungsmitglieder wurden kontaktiert und werden von Ugland informiert», hiess es in einer Erklärung der Reederei. Geiselnahme zur Erpressung von Lösegeld ist in Teilen Westafrikas weit verbreitet.