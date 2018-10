Physik-Nobelpreis geht erstmals seit 1963 wieder an eine Frau

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an Arthur Ashkin (USA) sowie an das französisch-kanadische Forscherduo Gérard Mourou und Donna Strickland für ihre bahnbrechenden Erfindungen im Bereich der Laserphysik. Pikant: Erstmals seit 1963 geht der Nobelpreis mit Strickland damit wieder an eine Frau.