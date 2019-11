Philippinische Vizepräsidentin führt Anti-Drogen-Kampf an

Der philippinische Präsident hat nach Kritik an seinem sogenannten Anti-Drogen-Krieg seine schärfste Widersacherin in die Pflicht genommen. Vizepräsidentin Leni Robredo nahm die Ernennung zur Co-Vorsitzenden in der Kommission gegen illegale Drogen an,