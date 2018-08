Pence nimmt Gebeine gefallener US-Soldaten aus Nordkorea in Empfang

US-Vizepräsident Mike Pence hat am Mittwoch (Ortszeit) auf Hawaii 55 Särge mit sterblichen Überresten von mutmasslich im Korea-Krieg gefallenen US-Soldaten in Empfang genommen. Vertreter Nordkoreas hatten diese in der letzten Woche an die Amerikaner übergeben.