Palästinenser gelangen wegen Umzug der US-Botschaft an Uno-Gericht

Die Palästinenser haben sich wegen des Umzugs der Botschaft der USA nach Jerusalem beim Internationalen Gerichtshof beschwert. Man habe den Fall dem Gericht in Den Haag übergeben, teilte das palästinensische Aussenministerium in Ramallah am Samstag mit.