Pakistans Ex-Premier Sharif bei Ankunft in Heimatland festgenommen

Pakistans Ex-Premierminister Nawaz Sharif ist bei der Rückkehr in sein Heimatland festgenommen genommen worden. Sharif und seine Tochter Maryam seien am Freitag nach ihrer Landung in Lahore von Vertretern der Anti-Korruptionsbehörde verhaftet worden.