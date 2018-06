Österreichischer Bergsteiger bei Lawinenunglück in Pakistan getötet

Bei einem Lawinenunglück in Pakistan ist ein österreichischer Bergsteiger ums Leben gekommen. Der Mann starb nach Polizeiangaben vom Samstag, als eine Lawine in 5900 Metern Höhe am Berg Ultar Sar im Hunza-Tal das Zelt einer Gruppe von Bergsteigern erfasste.