Österreich senkt Steuern - 4,8 Millionen Bürger sollen profitieren

Die österreichische Regierung wird die Steuern in den kommenden Jahren deutlich umfangreicher senken als zunächst geplant. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wien mitteilte, beträgt die Entlastung ab 2022 rund 6,5 Milliarden Euro im Jahr.