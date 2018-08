Orca-Mutter kann sich 17 Tage lang nicht von ihrem toten Kalb trennen 17 Tage lang stupste eine Orca-Mutter ihr totes Junges immer wieder mit der Nase an, damit es nicht im Meer versank. Nun trennte sich das Tier von seinem leblosen Nachwuchs.

Lebt wieder auf: Die Orca-Mutter (vorne) schwimmt und jagt wieder mit ihren Artgenossen. (Bild: KEYSTONE/AP Center for Whale Research)

(sda/dpa)

Das teilten die Wissenschaftler vom Center for Whale Research in der US-Stadt Friday Harbor am Wochenende mit. Die herzzerreissenden Bilder aus den Gewässern am nördlichsten Zipfel der US-Westküste waren um die Welt gegangen. Das Kalb war nicht einmal eine Stunde alt geworden.

«Ihre Trauerreise ist nun vorbei und ihr Verhalten ist auffallend munter», teilten die Walforscher mit. Die Wissenschaftler hatten dem Tier den Namen «J35» gegeben. Bilder zeigten die Mutter in guter körperlicher Verfassung. Zusammen mit ihren Artgenossen jage sie wieder Lachse.

1600 Kilometer weit mit sich getragen

In einem unvergleichlichen Leidensweg habe die Schwertwal-Mutter ihr Junges mehr als 1600 Kilometer weit mit sich getragen. Der Kadaver sei wohl im Meer versunken und werde daher nicht von den Wissenschaftlern untersucht werden können.

Der Tod dieses Schwertwalnachwuchses zeigt nach Angaben der Wissenschaftler die Probleme der Orca-Population an dem Küstenabschnitt im kanadischen British Columbia. Die Tiere sind stark gefährdet.

In den vergangenen drei Jahren seien 100 Prozent der Schwangerschaften in dieser Population gescheitert, weil die Wale nicht genügend Nahrung hätten. Die Hauptnahrungsquelle der Orcas sind Chinook-Lachse. Diese seien wie die Walpopulation stark gefährdet.

Dass Schwertwale ein totes Jungtier über mehrere Tage mit sich tragen, sei nichts Ungewöhnliches, teilten die Forscher weiter mit. Die Tiere hätten eine besonders starke Beziehung zu ihrem Nachwuchs. Forscher hatten bereits früher beobachtet, dass Tiere sich bis zu einer Woche lang nicht von einem toten Kalb trennten.