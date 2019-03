Offensive auf letzte IS-Bastion in Syrien fast vorbei Die Offensive auf die letzte Bastion der radikal-islamischen IS-Miliz im Bürgerkriegsland Syrien ist nach Angaben der Rebellengruppe SDF zufolge so gut wie vorbei. Der Einsatz in Baghus brauche aber noch etwas Zeit, um komplett abgeschlossen zu werden.

Die von den USA unterstützten SDF-Rebellen machen in Baghus Fortschritte im Kampf gegen die Terrororganisation IS. (Bild: Keystone/AP/MAYA ALLERUZZO)

(sda/reu/dpa)

Das sagte ein SDF-Sprecher dem Fernsehsender Al-Hadath TV am Dienstag. In der Nacht zuvor waren erneut IS-Stellungen in der Region bombardiert worden. Die US-geführte Allianz flog 20 Luftangriffe. Dabei sollen IS-Fahrzeuge, Verteidigungsanlagen, zwei Munitionslager und ein Kommandoposten zerstört worden sein.

Den SDF-Angaben zufolge wurden 38 IS-Kämpfer getötet. Aufseiten der Syrischen Demokratischen Streitkräfte gab es bei den Kämpfen demnach drei Tote und zehn Verletzte.

Durchhalteparolen

Die Terrororganisation ihrerseits rief ihre Kämpfer in einer Videobotschaft zum Durchhalten auf. «Auch wenn uns nur noch wenige Kilometer bleiben und gesagt wird, wir hätten verloren, sind Gottes Beurteilungskriterien doch andere», sagt in dem am Montagabend auf den dschihadistischen Propagandakanälen verbreiteten Video ein Mann mit einem schwarz-weissen Kopftuch.

Auf dem Video ist er von zwei anderen Männern und einem Kind umgeben, während im Hintergrund Explosionen und Flugzeuggeräusche zu hören sind. Das Video ist auf den islamischen Monat Radschab 1440 datiert, der am Freitag begann, doch wird kein genaues Aufnahmedatum angegeben.

Letzte Bastion

Die SDF-Truppen hatten am Wochenende mit dem mehrfach verschobenen Sturm auf Baghus begonnen, nachdem ihren Erkenntnissen zufolge sämtliche Zivilisten den Ort verlassen hatten. Der Fall von Baghus wäre ein Meilenstein im Kampf gegen die IS-Miliz, die 2014 weite Teile des Irak sowie Syriens eingenommen und dort ein Kalifat ausgerufen hatte.

Seit 2017 wurde der IS aus immer mehr Gebieten verdrängt. Wird Baghus von den SDF-Rebellen eingenommen, verbleibt nur noch eine abgelegene kaum besiedelte Region westlich des Euphrats in der Hand der IS-Kämpfer, die inmitten eines von der syrischen Armee kontrollierten Gebietes liegt.