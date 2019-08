Oberstes Gericht hebt Verurteilung von Südkoreas Ex-Präsidentin auf

Das Oberste Gericht Südkoreas hat die Verurteilung von Ex-Präsidentin Park Geun Hye zu 25 Jahren Haft aufgehoben. Die Richter ordneten am Donnerstag in Seoul an, dass der Fall neu verhandelt werden müsse.