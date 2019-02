Nur fünf von 100 Flüchtlingen finden langfristig neue Bleibe

Anerkannte Flüchtlinge warten weltweit vielfach vergebens auf die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Nur fünf von 100 Menschen würden langfristig in sicheren Ländern aufgenommen, berichtete das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag in Genf.