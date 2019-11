Nordkorea setzt auf Ergebnisse bei Atomgesprächen bis Jahresende

Nordkorea hofft auf eine baldige Bewegung bei den Atomgesprächen mit den USA. Pjöngjang erwarte Schritte von der Regierung in Washington in diese Richtung bis zum Jahresende, sagte Nordkoreas Top-Diplomat Jo Chol Su am Freitag.