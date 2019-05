Nordkorea fordert von USA Rückgabe von beschlagnahmtem Frachter Nordkorea hat die sofortige Herausgabe eines Frachtschiffs gefordert, das die USA wegen des Vorwurfs von Sanktionsverstössen beschlagnahmt hatten. Die USA verletzten mit der Beschlagnahme den «Geist der gemeinsamen Erklärung» des Gipfeltreffens vom 12. Juni 2018.

Der von den US-Behörden festgesetzte nordkoreanische Frachter «Wise Honest» auf einer undatierten Aufnahme des US Justizministeriums. (Bild: Keystone/EPA/US DEPARTMENT OF JUSTICE HANDOUT)

(sda/dpa)

«Die USA sollten über die Konsequenzen nachdenken, die ihr abscheuliches Verhalten für die künftigen Entwicklungen haben können, und das Schiff sofort zurückgeben», wurde ein Sprecher zitiert. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen.

Die US-Regierung hatte am vergangenen Donnerstag erklärt, sie habe die in Nordkorea registrierte «Wise Honest» sichergestellt. Mit ihr sollen illegal Kohle aus Nordkorea verschifft und schwere Maschinerie in das isolierte Land transportiert worden sein.

Das Schiff wurde US-Angaben zufolge zunächst im April 2018 von indonesischen Behörden festgesetzt, woraufhin die US-Justiz eine richterliche Anordnung zur Beschlagnahmung ausstellte. Der Frachter wurde zu Inspektionen nach Amerikanisch-Samoa in den südlichen Pazifik gebracht.

Der Vorfall stellt eine weitere Belastung der Beziehungen dar. Seit dem gescheiterten Gipfeltreffen des US-Präsidenten Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Februar in Vietnam sind die Verhandlungen über die atomare Abrüstung Nordkoreas festgefahren.

Bei seinem ersten Treffen mit Trump vor einem Jahr hatte sich Kim zur «kompletten Denuklearisierung» bereiterklärt. Doch fehlen bis heute konkrete Zusagen, bis wann das Land seine Atomwaffen abrüsten will. Zuletzt hatte Nordkorea erneut Raketen getestet. Die Tests wurden auch als Ausdruck des Unmuts wegen der Weigerung der USA verstanden, die Sanktionen zu lockern.