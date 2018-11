Noch mehr Tote durch Waldbrände in kalifornischer Kleinstadt

Bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien haben Rettungskräfte in der Stadt Paradise weitere Tote gefunden. Die sterblichen Überreste mehrerer Opfer wurden am Samstag aus Häusern in der von dem Feuer besonders betroffenen nordkalifornischen Kleinstadt geborgen.