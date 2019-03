Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki beim Skifahren verunfallt Der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki ist beim Skifahren verunfallt. Er brach sich mehrere Rippen und verletzte sich an der Leber. Dies sagte Stefan Bosshard, Präsident der FDP Nidwalden, auf Anfrage.

Mehrere Rippen gebrochen hat sich der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki beim Skifahren. (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

(sda)

Bosshard bestätigte am Mittwoch eine Meldung der «CH Media»-Zeitungen. Der Unfall passierte am Wochenende in Sölden. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des 55-jährigen freisinnigen Politikers lagen Bosshard nicht vor.

Wicki gehört dem Ständerat seit 2015 an. Im Dezember 2018 war er als Bundesratskandidat für die Nachfolge von Johann Schneider-Ammann angetreten, unterlag aber seiner Konkurrentin Karin Keller-Sutter klar.