Neun Verletzte bei Explosion in Supermarkt in Tirol Bei einer Explosion in einem Supermarkt in St. Jodok am Brenner in Tirol sind neun Menschen verletzt worden. Dies sagte eine Sprecherin der Rettung der Nachrichtenagentur APA und bestätigte damit einen Bericht von ORF Tirol.

Bei einer Explosion in einem Supermarkt in Tirol sind neun Menschen verletzt worden. Durch die Explosion wurde ein Brand ausgelöst. (Bild: KEYSTONE/APA/APA/ZEITUNGSFOTO.AT)

(sda/apa)

Keiner der Patienten befinde sich in Lebensgefahr. «Es musste niemand in den Schockraum eingeliefert werden», so die Sprecherin. Drei der Verletzten seien bereits in die Innsbrucker Klinik und in das Spital Hall in Tirol eingeliefert worden.

Der Abtransport der weiteren sechs Personen wurde bereits vorbereitet. Zwei Notärzte und sechs Rettungswagen waren an Ort und Stelle.

Durch die Explosion wurde ein Brand ausgelöst. Die Löscharbeiten sind noch im Gange. Verschüttete gab es laut ORF keine. Ersten Meldungen zufolge soll ein Arbeiter eine Gasleitung angebohrt haben, berichtete die «Tiroler Tageszeitung».