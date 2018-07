Nach Johnsons Rücktritt: Jeremy Hunt wird neuer britischer Aussenminister Der bisherige britische Gesundheitsminister Jeremy Hunt wird neuer Aussenminister. Dies teilte die Regierung in London am Montagabend mit.

Der bisherige Gesundheitsminister Jeremy Hunt wird neuer britischer Aussenminister. (Bild: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN)

(sda/afp)

Hunt folgt auf Boris Johnson, der im Streit um die Brexit-Politik von Premierministerin Theresa May seinen Rücktritt eingereicht hatte.

Im Gegensatz zum Brexit-Hardliner Johnson hatte sich Hunt in der Vergangenheit für einen Verbleib Grossbritanniens in der EU eingesetzt.

Der für seine unverblümten und undiplomatischen Äusserungen berüchtigte Johnson hatte am Montag seinen Rücktritt erklärt, wenige Stunden nachdem bereits Brexit-Minister David Davis das Handtuch geworfen hatte. Davis war bereits am Mittag durch den bisherigen Staatssekretär im Bauministerium, Dominic Raab, ersetzt worden.

May hatte sich am Freitag im Kabinett mit ihrer Linie für einen Brexit durchgesetzt, nach der Grossbritannien mit der EU in einer Freihandelszone für Industriegüter und landwirtschaftliche Produkte verbunden bleibt.

Die Brexit-Hardliner Davis und Johnson zogen daraus die Konsequenzen. Mit ihren kurz aufeinander folgenden Rücktrittserklärungen lösten sie in London eine Regierungskrise aus.