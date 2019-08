Neue Proteste in Hongkong trotz Drohungen aus Peking

Trotz Drohungen aus Peking mit militärischer Gewalt ist es am Freitag in Hongkong zu neuen Protesten gekommen. In der Sonderverwaltungszone, die zu China gehört, gingen am Abend (Ortszeit) nach ersten Schätzungen wieder mehr als 10'000 Menschen auf die Strasse.