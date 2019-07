Nach Lübcke-Mord: 10'000 Gegendemonstranten empfangen 120 Rechte

Nach dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke sind am Samstag in Kassel rund 10'000 Menschen zu Protesten gegen Rechts zusammengekommen. Die Kundgebung der Rechten fiel mit rund 120 Personen wesentlich kleiner aus.