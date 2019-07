Nach Anschlägen in Tunis: Tatverdächtiger stirbt bei Festnahme Nach dem Doppelanschlag von vergangener Woche in der tunesischen Hauptstadt Tunis ist ein dringend Tatverdächtiger getötet worden. Sicherheitskräfte hätten den 23-Jährigen in einem Wohnviertel umstellt und unschädlich gemacht, teilte das Innenministerium mit.

Am Donnerstag explodierten in der Innenstadt von Tunis kurz hintereinander zwei Sprengsätze. Ein Attentäter und ein Polizist starben, acht Menschen wurden verletzt. (Bild: KEYSTONE/EPA/STRINGER)

(sda/dpa)

Lokale Medien berichteten am Dienstag, der mutmassliche Terrorist habe in der Nähe einer Tramhaltestelle eine Sprengstoffweste gezündet, um sich der Festnahme zu entziehen. Er sei dabei getötet worden. Weitere Opfer habe es nicht gegeben, bestätigte das Innenministerium.

Am vergangenen Donnerstag waren kurz hintereinander zwei Sprengsätze in der Innenstadt von Tunis explodiert. Ein Attentäter und ein Polizist starben, acht Menschen wurden verletzt. Nach dem mutmasslichen zweiten Angreifer hatten die Sicherheitskräfte in den vergangenen Tagen gesucht. Die Anschläge galten offenbar gezielt tunesischen Sicherheitskräften.