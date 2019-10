Morales muss bei Präsidentschaftswahl in Bolivien in Stichwahl

Bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien muss Amtsinhaber Evo Morales erstmals in die Stichwahl. Im ersten Wahlgang am Sonntag landete der Sozialist mit rund 45 Prozent vorne, wie die Wahlbehörden nach Auszählung von rund 77 Prozent der Stimmen mitteilten.