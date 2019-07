Möglicher Tornado richtet in Rheinland Pfalz Schäden an

Im Südwesten Deutschlands soll ein Tornado einen sechsstelligen Sachschaden verursacht haben. Durch herabfallende Dachziegel seien in Bobenheim am Berg in Rheinland-Pfalz mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, teilte die Polizei am Freitagabend mit.