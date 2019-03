Mit Skifahrer zusammengeprallt: Ständerat Wicki im Spital

Der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki ist am Sonntag beim Skifahren so schwer verunfallt, dass er in eine Intensivstation eingeliefert werden musste. Er sei aber optimistisch, dass er diese bald verlassen könne, teilte seine Partei, die FDP Nidwalden, mit.