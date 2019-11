Mindestens sechs Tote und 300 Verletzte bei Erdbeben in Albanien

Bei einem schweren Erdbeben in Albanien sind am Dienstag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, wie der albanische Regierungssprecher Endri Fuga über Twitter am Vormittag mitteilte. Nach seinen Angaben behandelten die Spitäler mindestens 300 Verletzte.