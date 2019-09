Mindestens fünf Tote bei Explosion einer Autobombe in Kabul

Bei einem Selbstmordanschlag in Kabul sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen getötet worden. Fünf Tote und 25 Menschen seien in sein Spital eingeliefert worden, sagte Farid Ahmad Karimi, Generaldirektor des Wasir Akbar Chan-Spitals.