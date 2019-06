Mindestens elf Tote bei Erdbeben in China Bei einem Erdbeben der Stärke 6,0 sind am Montag in der südwestchinesischen Provinz Sichuan mindestens elf Menschen getötet worden. Mindestens 122 weitere Menschen wurden verletzt, wie chinesische Staatsmedien berichteten.

In der südwestchinesischen Provinz Sichuan treten Erdbeben häufig auf. Im Mai 2008 stürzten in Beichuan bei einem Beben mehrere Gebäude ein. (Bild: KEYSTONE/AP CHINATOPIX)

(sda/afp/dpa)

Das Zentrum des Bebens lag in nahe der Stadt Yibin in 16 Kilometern Tiefe, wie die chinesische Erdbebenwarte mitteilte. Es folgten eine Reihe von Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 5,1. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Hauptbebens mit 5,8 an.

Das genaue Ausmass der Schäden war zunächst unklar. Die Behörden begannen die Bergungs- und Rettungsarbeiten. Es seien umgehend 5000 Zelte und 10'000 Feldbetten ins Erdbebengebiet geschickt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Starker Regen erschwerte die Rettungsarbeiten in der betroffenen Region. Mehr als 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Besonders betroffen waren die Bezirke Changning und Gongxian, von dort stammten laut Xinhua alle Opfer.

Erdbeben treten in Sichuan häufig auf. Im Jahr 2008 wurden bei einem Beben der Stärke 7,9 rund 87'000 Menschen getötet oder vermisst.