Mindestens ein Todesopfer bei erneuter ausländerfeindlicher Gewalt

Bei erneuten fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Südafrika ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere wurden nach Polizeiangaben bei den Zusammenstössen zwischen Polizisten und hunderten von Plünderern in Johannesburg am Sonntag verletzt.