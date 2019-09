Mindestens 19 Tote und Hunderte Verletzte nach Erdbeben in Pakistan Nach einem starken Erdbeben in Pakistan ist die Zahl der Toten auf mindestens 19 Menschen gestiegen. Ausserdem seien mehr als 300 Menschen im Bezirk Mirpur verletzt worden.

Menschen in Islamabad flüchteten wegen des Erdbebens aus Gebäuden auf die Strasse. (Bild: KEYSTONE/AP/ANJUM NAVEED)

(sda/dpa)

Das sagte der Polizeichef der Stadt Mirpur, Sardar Gulfraz Khan, am Dienstag dem lokalen Fernsehsender Geo. Laut Pakistanischen Behörden hatte das Erdbeben eine Stärke von 5,8. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 5,2 an. In sozialen Medien wurden Bilder mit massiven Schäden an Häusern und Strassen vor allem aus der Region Kaschmir geteilt.

Das Zentrum des Bebens in rund zehn Kilometern Tiefe lag laut der pakistanischen Meteorologiestelle in der Stadt Jehlum in der Nähe der Hauptstadt Islamabad. Das Erdbeben war auch in den Nachbarländern Afghanistan und Indien zu spüren.

Erdbeben sind in der Region weit verbreitet und können grosse Schäden anrichten. Im Oktober 2015 wurden bei einem Erdbeben der Stärke 7,5 mehr als 400 Menschen getötet und mehrere Tausend Menschen in Afghanistan, Pakistan und Indien obdachlos.