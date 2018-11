Michelle Obamas Memoiren werden aus dem Stand zum Bestseller Begleitet von enormem Medienwirbel ist am Dienstag das neue Buch der früheren First Lady Michelle Obama im US-Buchhandel erschienen. Das Werk brach nach US-Medienberichten bereits vor seiner Veröffentlichung Rekorde.

«Ich bin kein politischer Mensch», betont Michelle Obama in ihrem Buch. (Bild: Keystone/AP Invision/CHARLES SYKES)

(sda/dpa)

Schon am Freitag, mehrere Tage vor der offiziellen Veröffentlichung, war es beim Online-Buchhändler Amazon auf Platz 1 der Bestseller-Liste gesprungen.

Unter dem Titel «Becoming» ("Werden») beschreibt die 54 Jahre alte Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama ihren Werdegang - von der Kindheit im rauen Süden Chicagos bis ins Weisse Haus.

Michelle Obama hatte zuvor bereits andere Bücher veröffentlicht, darunter 2009 eine Abhandlung über ihre Rolle als First Lady ("In Her Own Words») und 2012 ein Werk zu gesunder Ernährung am Beispiel des von ihr angelegten Gartens für die Küche des Weissen Hauses.

Das neue, 421 Seiten umfassende Buch beschreibt nun ihre Person - illustriert mit zahlreichen Bildern aus dem privaten Familienalbum. «Ich bin kein politischer Mensch», betont sie in dem Buch. Die Juristin beschreibt aber durchaus, wie sie die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und Nachfolger ihres Mannes mitgenommen habe - und welche Privilegien ihr und ihrer Familie die Zeit im Weissen Haus eingebracht habe.

«Nicht einmal offiziell ein Job»

«Bis vor kurzem war ich First Lady der Vereinigten Staaten - ein Job, der nicht einmal offiziell ein Job ist, der mir aber nichtsdestotrotz eine Plattform ermöglicht hat, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können.»

Obama war in den vergangenen Tagen in den USA auf eine grossangelegte Promotion-Tour für das neue Buch gegangen. Sie trat in zahlreichen Talkshows auf, liess sich interviewen und nahm an Podiumsdiskussion teil.

Ihr Verlag Crown hatte bereits vor knapp einer Woche Auszüge mit Highlights aus dem Buch veröffentlicht. In diesen Passagen sprach sie über eine Fehlgeburt und ihren Zorn auf Trump, der durch falsche Anschuldigungen gegen ihren Ehemann ihre Familie in Gefahr gebracht habe.