Mexikanischer Kartellboss Beltrán Leyva an Herzinfarkt gestorben

Der ehemalige mexikanische Drogenboss Héctor Beltrán Leyva ist tot. Er sei am Sonntag in einem Spital in Toluca einem Herzinfarkt erlegen, teilte das mexikanische Innenministerium in der Nacht auf Montag mit.