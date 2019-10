Merz: Untätigkeit und mangelnde Führung Merkels Grund für CDU-Krise

Der CDU-Politiker Friedrich Merz sieht in Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hauptverantwortliche für die Krise der Partei und fordert ein vorzeitiges Ende ihrer Kanzlerschaft. «Wir sind in einer ganz schwierigen Situation», sagte Merz am Montagabend im ZDF.