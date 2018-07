Mehrheit der iranischen Frauen sind gegen Kopftuchzwang Die Mehrheit der iranischen Frauen lehnt den Kopftuchzwang in der islamischen Republik ab. Einer Studie des iranischen Parlaments zufolge meinen 55 Prozent der Frauen, dass das Tragen eines islamischen Kopftuches freiwillig und nicht obligatorisch sein sollte.

Irans Frauen wollen keinen Kopftuchzwang mehr: Frau vor einem Wandgemälde in Teheran. (Bild: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

(sda/dpa)

Die Mehrheit dieser 55 Prozent würde in dem Fall kein Kopftuch mehr tragen. Besonders bei Frauen mit Hochschul- und Universitätsabschlüssen verliert das Kopftuch mehr und mehr an Bedeutung, heisst es in der Studie laut Medienangaben vom Sonntag.

Im Iran müssen alle Frauen und Mädchen ab neun Jahren ein Kopftuch und einen langen weiten Mantel tragen, um Haare und Körperkonturen in der Öffentlichkeit zu verbergen. «Sünderinnen» droht die Verhaftung durch die Sittenpolizei, in manchen Fällen auch ein Strafverfahren und am Ende eine hohe Geldstrafe.

Die Gesetze und Strafmassnahmen gibt es schon seit fast 40 Jahren, doch die Kopftücher werden immer kleiner und die Mäntel immer kürzer und enger.

Unlängst erklärte Generalstaatsanwalt Mohamed Dschafar Montaseri den Kampf gegen die «unislamische» Kleidung der Frauen im Iran für gescheitert. Gewaltsame Polizeiaktionen und juristische Schritte gegen die Frauen hätten in den letzten vier Jahrzehnten nichts gebracht und «nur dem internationalen Image des Landes geschadet», so Montaseri.