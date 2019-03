Mehrere hundert «Gelbwesten» demonstrieren in Paris

Mehrere hundert «Gelbwesten» haben sich am Samstag zu neuerlichen Protesten in Paris versammelt. Da nach den Ausschreitungen der vergangenen Wochen Kundgebungen auf den Champs-Elysées untersagt waren, kamen die rund 300 Menschen vor dem Bahnhof Gare de l'Est zusammen.