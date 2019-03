Mehr als zehn Tote durch Tornados in den USA Im US-Bundesstaat Alabama sind durch Tornados Medienberichten zufolge mehr als zehn Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zwei Tornados hätten am Sonntag im Bezirk Lee für Verwüstungen gesorgt.

Ein Tornado, aufgenommen im US-Bundesstaat Texas. (Bild: KEYSTONE/EPA/MARK SMITH)

(sda/afp/ap)

Dies berichteten lokale Ableger der Fernsehsender NBC und ABC unter Berufung auf den örtlichen Sheriff. Es gebe «viele, viele Verletzte» in der Gemeinde Beauregard im Südosten Alabamas, teilte die Sprecherin des Notfallmanagements in Lee County, Rita Smith, mit. Mehrere Häuser seien durch den mutmasslichen Tornado am Sonntagnachmittag etwa 95 Kilometer östlich der Hauptstadt Montgomery zerstört worden.

Radar- und Videoaufzeichnungen zeigten etwas, was wie ein grosser Tornado aussehe, sagte Meteorologin Meredith Wyatt des Nationalen Wetterdienstes. Er habe die Gegend um Beauregard kurz nach 14 Uhr durchquert.

Auch in Florida stürzten Bäume in Folge eines Tornados um. Der Verkehr im Nordwesten des Bundesstaats war beeinträchtigt.