Mehr als 300 Verletzte bei Auseinandersetzungen in Jakarta

Studenten protestieren in Jakarta gegen eine Verschärfung des indonesischen Strafrechts. Demnach soll Sex zwischen Unverheirateten mit bis zu sechs Monaten Haft bestraft werden können. Zudem sollen künftig auch Gefängnisstrafen möglich sein, wenn jemand den Präsidenten beleidigt. (Bild: Keystone/EPA/MADE NAGI) Demonstranten in Jakarta attackieren Polizisten mit Steinen und Stöcken. (Bild: Keystone/EPA/MAST IRHAM) Indonesische Polizisten feuern Tränengas gegen demonstrierende Studenten ab. (Bild: Keystone/AP/ACHMAD IBRAHIM) Nach Ausschreitungen bei Demonstrationen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta setzt die Polizei Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. (Bild: Keystone/EPA/MAST IRHAM)

(sda/dpa)

Demnach soll Sex zwischen Unverheirateten mit bis zu sechs Monaten Haft bestraft werden können. Zudem sollen künftig auch Gefängnisstrafen möglich sein, wenn jemand den Präsidenten beleidigt.

An den Protesten vor dem Parlamentsgebäude hatten sich am Dienstag mehr als 3000 Studenten beteiligt. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Nach Angaben von Polizeichef Gatot Eddy Pramono vom Mittwoch wurden mindestens 254 Studenten mit Verletzungen ins Spital gebracht. Elf davon waren auch am Mittwoch noch in Behandlung.

Die Zahl der verletzten Polizisten bezifferte der Polizeichef auf 39. Auch in anderen Städten kam es zu Protesten.

Ursprünglich hätte das Parlament am Dienstag über die Gesetzespläne entscheiden sollen. Auf Bitten von Präsident Joko Widodo wurde dies jedoch verschoben. Der Inselstaat Indonesien zählt mehr als 260 Millionen Einwohner. Etwa 90 Prozent davon sind islamischen Glaubens.