Mehr als 1000 Menschen bei der ersten Pride-Parade in Sarajevo

Mehr als 1000 Menschen haben am Sonntag an der ersten Pride-Parade in der Geschichte Bosnien-Herzegowinas teilgenommen. Mitglieder der LGBT-Community zogen von der Ewigen Flamme in Stadtzentrum Sarajevos zum knapp zwei Kilometer entfernten Parlamentsgebäude.